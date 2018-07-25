Москва, 25 июля, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Лучшим способом защиты от жары будет употребление в пищу фруктов, снижение физических нагрузок на солнце и ношение легкой одежды из натуральных тканей светлой расцветки, сообщает 25 июля пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют отказаться от жирной пищи, копченых и жареных продуктов и добавить в рацион большее количество жидкости — чая или морса с минимальным количеством сахара.

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