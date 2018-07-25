Якутск, 25 июля, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Принятое Госдумой РФ решение повысить НДС с 18% до 20% снова поднимет уровень бедности в стране. Такое мнение высказал депутат нижней палаты федерального парламента Федот Тумусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Тут не нужно ничего объяснять, всем ясно, что это очень плохо. Реальный уровень налоговой нагрузки в России и без того очень высок — а НДС скажется на всех товарах, причём на некоторых многократно, так как несколько раз будет заложен в производственную цепочку. В итоге это повышение разгонит инфляцию, сделает всех беднее и никак не поможет государству. Стоило Росстату сообщить, что уровень бедности снизился впервые за пять лет, — и ему помогут вновь подняться», — уверен Федот Тумусов.

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По его мнению, решить экономические проблемы страны можно было другими способами.

«Вместо того чтобы ввести прогрессивную шкалу, ужать ненужные расходы, повысить эффективность госаппарата, выбран привычный путь: экономия на людях, вернее — новые поборы», — пояснил депутат Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, которым ставка налога на добавленную стоимость (НДС) повышается с 18% до 20%. Эти изменения начнут действовать в России с 1 января 2019 года.