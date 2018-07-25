Екатеринбург, 25 июля, 2018, 07:09 — ИА Регнум. На заправках Свердловской области снова подорожало топливо. За неделю бензин марки АИ 92(93) поднялся в цене на 34 копейки и достиг отметки 40,63 рубля, следует из материалов областного УФАС.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Бензин марки АИ 95 не изменился в цене. А вот дизтопливо подорожало на 29 копеек, до 44,25 рубля.

Напомним, резкий рост топлива отмечался весной. На торговцев граждане жаловались, в том числе и президенту России Владимиру Путину. После этого на некоторое время торговцы притихли, а цены на бензин замерли.