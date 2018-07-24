Дамаск, 25 июля, 2018, 00:36 — ИА Регнум. Истребитель ВВС Сирии, сбитый израильской стороной, выполнял задачу по уничтожению террористов в районе населенного пункта Сайда (провинция Дераа, САР), сообщает SANA.

Rob Schleiffert Истребитель-бомбардировщик Су-22

По словам источника в сирийских военных кругах, такие действия Израиля показали его потворство терроризму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля в воздушном пространстве Израиля был сбит сирийский истребитель, пилот которого, полковник сирийских ВВС Омран Мари, погиб.