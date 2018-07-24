Лондон, 24 июля, 2018, 22:10 — ИА Регнум. Москва продолжает добиваться от Лондона доступа к расследованию дела об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, как и к материалам расследования инцидента в Эймсбери. Об этом говорится в распространённом 24 июля комментарии посольства России в Великобритании.

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В посольстве отметили, что хотя произошедшее с британскими гражданами и не относится к компетенции российских консульских служб, «в силу того, что британская полиция, политики и СМИ последовательно заявляют о связи отравления в Эймсбери с делом Скрипалей, российская сторона продолжает настаивать на доступе к проводимому «за закрытыми дверями» расследованию».

В комментарии подчёркивается, что содержание под наблюдением полиции одного из пострадавших в Эймсбери подданных Соединённого Королевства «напоминает ситуацию с Сергеем и Юлией Скрипалями, которых британские власти спрятали от британской и международной общественности под надуманными предлогами».

«Складывается впечатление, что пациентов «выписывают» из больницы с главной целью не допустить их свободного общения с внешним миром», — отметили в посольстве, подчеркнув, что «это элемент общей линии британских властей на засекречивание информации, которая могла бы пролить свет на то, что в действительности произошло в Солсбери и Эймсбери».

Как передавало ИА REGNUM, один из двоих пострадавших в результате отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, 45-летний британец Чарли Роули 20 июля был выписан из больницы. Другая пострадавшая, 44-летняя Доун Стёрджесс, ранее скончалась в госпитале.