Вашингтон, 24 июля, 2018, 21:49 — ИА Регнум. Члены комитета сената США по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес объявили о начале работы над «всеобъемлющим законопроектом» по расширению санкций в отношении России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Как говорится в распространённом 24 июля заявлении сенаторов, законопроект предусматривает усиление санкций против энергетического и финансового секторов РФ, а также против крупных бизнесменов и предприятий с государственным участием.

Напомним, ранее спикер палаты представителей США Пол Райан заявил, что в конгрессе готовы рассмотреть любые санкции, которые ещё не были введены в отношении России, если такие инициативы поступят от комитетов по различным сферам политики и экономики. Данное заявление прозвучало 17 июля — на следующий день после состоявшихся в Хельсинки переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Читайте также: Трамп: Санкции США против России остаются в силе