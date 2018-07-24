Доха, 24 июля, 2018, 20:21 — ИА Регнум. Военная база ВВС США Эль-Удейд, расположенная в Катаре и являющаяся крупнейшей на Ближнем Востоке, будет дополнительно расширена, сообщает 24 июля агентство QNA.

U.S. Air Force Авиабаза «Эль-Удейд»

Агентство ссылается на заявление министра обороны Катара Халеда бен Мухаммед аль-Аттыйя. Он сообщил, что при участии командующего воздушными силами США на базе Эль-Удейд бригадного генерала Джейсона Армагоста прошла церемония закладки первого камня новых жилых и операционных зданий.

Сообщается, что расширение базы производится в рамках плана по укреплению стратегического военного сотрудничества Катара и США.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на базе Эль-Удейд в Катаре уже размещены более 10 тыс. американских военных. Кроме того, там же находятся военнослужащие так называемой международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, Катар подписал соглашение с Вашингтоном о расширении базы Эль-Удейд на фоне дипломатического кризиса в отношениях между Катаром и соседними странами — ОАЭ и Саудовской Аравией.