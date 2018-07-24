Москва, 24 июля, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Всемирная торговая организация поддержала Россию в споре с Украиной, признав неправомерным введение Киевом антидемпинговых пошлин на селитру. По мнению ВТО, Украина неверно применяла энергокорректировки, полагая нерыночными внутрироссийские (более низкие) цены на энергоресурсы.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Спор был инициирован Россией в мае 2015 года. Арбитраж ВТО удовлетворил ключевые требования России. По его мнению Украина нарушила антидемпинговое соглашение, отказывая РФ в признании цен на газ для российских производителей. И у этого вердикта есть последствия, которые касаются не только Украины.

«Методика «энергокорректировок» была заимствована у Европейского союза, который ранее применял ее в антидемпинговых расследованиях в отношении российских товаров. Решение третейской группы указывает и на то, что применение методики ЕС также не соответствует нормам ВТО», — отмечается в сообщении Минэкономразвития РФ.

«В целом вся методика, которую Украина копировала у ЕС, была признана не соответствующей праву ВТО», — рассказал постоянный представитель РФ при ВТО Геннадий Овечко. Кроме того, третейская группа отказалась принимать во внимание аргументы Украины о том, что Россия якобы нарушила обязательства, вытекающие из протокола о ее присоединении к ВТО, и «сочла их не имеющими никакого отношения к делу». В итоге третейская группа «признала Киев виновным в несоблюдении целого ряда положений соглашений ВТО по антидемпингу».

Если по требованию одной из сторон дело не будет передано на рассмотрение апелляционной инстанции, то решение Арбитража будет вынесено на утверждение Органа по разрешению споров ВТО и должно быть принято не позднее, чем через 60 дней, начиная с 20.07.2018 г.

Украина в 2008 году ввела антидемпинговые пошлины в отношении российской аммиачной селитры на уровне 11,91% сроком на пять лет для всех предприятий, за исключением ОАО «Дорогобуж» и МХК «ЕвроХим», которые сотрудничали с украинским минэкономики. Для них пошлины были определены на уровне соответственно 9,76% и 10,78%. «ЕвроХим» в судах добивался отмены пошлины, и в конце октября 2010 года для него она была отменена.

В июле 2014 года Киев на пять лет повысил ввозные пошлины на аммиачную селитру с 11,91% до 20,51 — 36,03%. Решение было принято после жалоб местных химиков (в том числе структур Дмитрия Фирташа) на то, что цены на газ для украинских и российских заводов существенно отличаются. В 2015 году Россия подала иск к Украине в ВТО, настаивая, что пошлины приняты в нарушение действующих в организации правил. До конфликта с Украиной Россия занимала почти 90% местного рынка азотных удобрений, и местные потребители выступали против ограничений. Затем Киев последовательно блокировал импорт. Объемы поставок нитрата аммония в Украину составляли более $200 млн в год.

В 2017 году были введены антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на карбамид и карбамид-аммиачную селитру из РФ, затем был запрет импорта гранулированной и кальцинированной аммиачной селитры и сульфата аммония с марта 2018 года до конца 2019 года. В марте 2018 года было обещано полное эмбарго на импорт удобрений из РФ, а затем вновь повышены антидемпинговые пошлины на аммиачную селитру, до 29−43%.

Напоминаем, что Украина также ввела санкции против компаний российского агрохимического сектора. Источник в российской отрасли минеральных удобрений отметил, что, несмотря на то, что Украина проигрывает судебные разбирательства в части антидемпинговых расследований, она стала применять такой неправовой и не подсудный инструмент, как введение санкций. Под них можно попасть, но нет никаких инструментов по выходу из них.

Как ранее сообщал глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, «в мае текущего года Украина ввела санкции в отношении крупнейших российских производителей удобрений — ФосАгро, Еврохима, Акрона и Уралхима, и с 25 мая никто из них продукцию туда не поставляет. Ежегодно Россия поставляла в Украину 3,6 млн т удобрений. Это половина от российского потребления и более 80% внутреннего потребления Украины. В период сезона Украина, в ВВП которой свыше 10% приходится на сельское хозяйство, сама себе запретила покупать удобрения, что вызвало рост цен как минимум на 30%. Мы перенаправили свои объёмы в Восточную Европу, Россию, Латинскую Америку, а Украине такие большие объёмы трудно заменить».