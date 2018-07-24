Москва, 24 июля, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Законопроект об изучении родных языков, в том числе и русского языка, в школах Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

igrodar.ru Азбука. Кубики

«Никакой факультативности в отношении языков не вводится. При этом в качестве родного языка может быть выбран русский язык», — сказал глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Поправками в закон «Об образовании в РФ» устанавливается, что «федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка».

Одновременно прописывается, что право граждан РФ на изучение родного языка из числа языков народов РФ в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании, относится в том числе и к русскому языку как к родному языку.

Законопроект предусматривает свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ, осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования.