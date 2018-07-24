Вашингтон, 24 июля, 2018, 10:12 — ИА Регнум. На сегодняшний день на передовом базировании в 177 странах находятся свыше 300 тысяч военнослужащих Соединённых Штатов. Об этом на встрече с ветеранами заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

Американские солдаты

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«Эти миссии включают в себя проведение операций по разгрому террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии», — сказал Данфорд, добавив, что американские военные также размещены в Республике Корея и Польше.

Генерал с абсолютной уверенностью заявил, что «сегодняшние вооруженные силы могут защитить Соединённые Штаты», а также «выполнить все наши союзнические обязательства по всему миру». Он также добавил, что Вооруженные силы США «имеют конкурентное преимущество перед любым потенциальным противником».

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Добавим, что на сегодня только в Европе насчитывается 60 тыс. военнослужащих США всех родов войск. Они размещены в 13 гарнизонах в пяти европейских странах: Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Германии и Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным командования специальных операций США (USSOCOM), в 2017 году американские спецназовцы были размещены в 149 странах, что составляет около 75% всех стран в мире. Только за первое полугодие 2018 года силы спецназначения выполняли задачи в 133 странах. Постоянно на территории примерно 90 стран находится более восьми тысяч отлично подготовленных и оснащенных всем необходимым военнослужащих спецназа США.