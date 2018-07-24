Багдад, 24 июля, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Правительство Ирака не согласилось на размещение американских военных баз в стране, сообщает 24 июля Kurdistan.ru.

Militaryphotos.deviantart.com ВС США. Ирак

Данную информацию озвучил посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади, мотивировав это тем, что американские военные давно покинули Ирак и их размещение на территории Ирака было бы нецелесообразно.

Напомним, вооруженные силы США вторглись в Ирак в 2001 году. Причиной военной агрессии стал предлог о наличии оружия массового поражения у руководства страны. В последствии была подтверждена надуманность данного предлога.