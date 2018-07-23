Курск, 23 июля, 2018, 21:56 — ИА Регнум. В Курске в парке имени 50-летия ВЛКСМ обнаружили редкий гриб, внесенный в Красную книгу Российской Федерации, сообщил портал 46tv.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Мухоморы

О находке куряне узнали благодаря табличке, которая появилась в парке 50-летия ВЛКСМ («народное» название парка — «Боевая дача»). Табличка гласит, что найденные в парке крупные грибы белого цвета относятся к редкому виду «Мухомор Виттадини».

Горожан просят быть внимательнее и не уничтожать редкие грибы.