Ереван, 23 июля, 2018, 16:58 — ИА Регнум. 23 июля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Администрация премьер-министра Армении

Как говорится в сообщении аппарата премьер-министра Армении, руководители двух стран обсудили ряд вопросов, касающихся повестки армяно-российских союзнических отношений. «Собеседники обменялись мнениями относительно тенденций развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.