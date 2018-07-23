Москва, 23 июля, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Среди достопримечательностей городов — участников чемпионата по футболу 2018 года в России наибольшей популярностью пользовался парк «Зарядье». Об этом заявил главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов, сообщает сайт комплекса градостроитеьной политики и строительства города Москвы 23 июля.

Mos.ru Медиацентр парка «Зарядье»

Архитектор отметил, что в настоящий момент парк бьёт рекорды по посещаемости, и его положительно оценивают в зарубежной прессе. По его словам, парк полностью изменил восприятие Москвы.

«Мы общаемся с экспертами за границей, просто с друзьями, которые рассказывают, что раньше про Россию говорили: «Нефть, Украина, Путин», а теперь еще парк «Зарядье» появился», — отметил Кузнецов.

Он также сообщил, что в «Зарядье» появятся новая камерная площадь и гостиница. Площадь, на которой сейчас находятся рекламные щиты, станет городским пространством со свободным входом для посетителей. С нее откроется вход в здание гостиницы и концертный зал.

«Открытие отеля ориентировочно намечено на конец 2019 года. Мы показывали этот проект всем заинтересованным лицам, например в ЮНЕСКО, поскольку парк находится в зоне охраны ЮНЕСКО. Проект везде был согласован», — подчеркнул он.

По словам Кузнецова, сейчас здание реконструируется и все ценные элементы сохраняются. Проект должен завершить образ данного района.

Как сообщало ИА REGNUM, строительные работы в зоне объекта культурного наследия ЮНЕСКО на Варварке, 14 в Москве проходят с нарушением российского законодательства и рекомендаций ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест).

Читайте подробнее: Выше Кремля: смогут ли власти Москвы остановить снос объекта в зоне ЮНЕСКО?