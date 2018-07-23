Астана, 23 июля, 2018, 16:35 — ИА Регнум. В 2020 году, после введения всеобщего декларирования доходов, казахстанцам будет разрешено хранить дома не более 500 минимальных зарплат — примерно 14 миллионов тенге (2,5 млн рублей). Остальные деньги нужно поместить на расчетный счет в банке. Министерство финансов объяснило, грозят ли нарушителям обыски.

Казахстанский тенге

«Законодательством не предусмотрены проверки и санкции с целью выявления денежных средств у физических лиц. При этом администрирование физических лиц будет проводиться в автоматизированном режиме путем сопоставления доходов и расходов», — пояснили в минфине Казахстана.

Предполагается, что стоимость дорогостоящих приобретений гражданина будет сопоставляться госорганами с заявленными в декларации доходами.

Сдавать декларации будут обязаны все совершеннолетние граждане, включая переселенцев — этнических казахов (оралманов) и иностранцев, имеющих вид на жительство в Казахстане. Иностранцы без вида на жительство также должны будут предоставлять декларацию, при наличии имущества на территории Казахстана.

Отчитываться о доходах несовершеннолетних, которые имеют имущество или доли участия, должны будутродители или опекуны.

Краткую декларацию будут сдавать студенты, пенсионеры и граждане, которые получают зарплату без какого-либо движения по имуществу, земле и транспорту. В расширенную декларацию должны будут включаться все доходы, в том числе те, что были получены при реализации имущества, земли, инвестиционного золота, производственно-финансовых инструментов.

Ожидается, что в 2020 году декларации представят 12 миллионов 900 тысяч казахстанцев: 7,4 миллиона горожан и 5,5 миллиона жителей сельской местности.