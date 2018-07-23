Москва, 23 июля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко посетить Россию в ближайшее время, сообщает 23 июля пресс-служба президента Белоруссии.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Возможная встреча двух лидеров, во время которой планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений, может состояться в Сочи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе состоявшегося телефонного разговора лидеры двух стран коснулись темы двустороннего сотрудничества, а также некоторых аспектов работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее аналогичный телефонный разговор Путин провел с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.