Москва, 23 июля, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Предметом телефонных переговоров президента России Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стал вопрос дальнейшего развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает 23 июля пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

Отмечается, что во время разговора главы двух государств обсудили ход подготовки к пятому Каспийскому саммиту, который пройдет в Актау в августе 2018 года.

Также во время встречи Назарбаев поздравил Путина с успешным проведением в России мероприятий ЧМ-2018.

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