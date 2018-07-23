Казань, 23 июля, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Столицы Дагестана и Татарии свяжет прямое авиасообщение. Уже 3 августа из Казани вылетит первый самолет в Махачкалу, передает портал e-Kazan.ru. Рейсы в один из самых крупных аэропортов Северного Кавказа будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро».

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет в небе

По словам ее генерального директора Петра Трубаева, запросы на открытие авиарейса в данном направлении поступали давно. С просьбой о прямом рейсе обращались к руководству обоих регионов местные жители, представители духовенства. Между республиками сложились давние связи — культурные, религиозные, туристические. Все это позволяет надеяться, что рейс будет востребованным.

По данным компании, перелеты будут выполняться дважды в неделю: Из Казани — в пятницу и воскресение, из Махачкалы — в пятницу и понедельник. Стоимость авиабилета составит около 5,7 тыс. рублей.

Стоит отметить, что компания «ЮВТ Аэро» совершает с 17 июня еще один рейс из Казани на Северный Кавказ — в аэропорт Минеральные Воды. Маршрутами этой компании охвачены всего 30 городов России.

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