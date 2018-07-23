Москва, 23 июля, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Повышение с 1 августа 2018 года нормативов обязательных резервов банков по валютным депозитам физлиц (Указание об обязательных резервных требованиях опубликовано на сайте ЦБ РФ, прим. ИА REGNUM ) может свидетельствовать о намерении ограничить хождение наличной валюты, считает доктор экономических наук Никита Кричевский.

(сс) Ludvig14 Здание Банка России

Известие регулятора он прокомментировал на своих ресурсах в соцсетях:

«ЦБ вновь повышает нормативы резервов по обязательствам банков в валюте. Помнится, не так давно Эльвира Набиуллина говорила о «девалютизации баланса банков»: «Это будет иметь позитивный долгосрочный эффект для финансовой стабильности в целом и стабильности финансовой системы, она будет меньше подвержена валютным рискам».

Либо финансовая система страны находится на пороге грандиозного шухера, либо власть окончательно уверовала в то, что стабильность российской финансовой системы зависит от валютных вкладов и депозитов. Не удивляйтесь, если вскоре доблестное правительство ограничит хождение наличной валюты. Мол, предупреждали же, семафорили», — резюмировал Никита Кричевский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о необходимости «девалютизации баланса банков». Затормозить рост валютных обязательств в структуре пассивов банков Банк России решил посредством повышения с 1 августа на один процентный пункт нормативов резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте (до 7,0%, юрлиц-нерезидентов и по иным обязательствам — до 8,0%). При этом нормативы резервов по обязательствам банков в рублях оставлены без изменений.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева уточнила, что речь не идет о радикальных изменениях: в политике девалютизации Банк России придерживается «небольших шагов».