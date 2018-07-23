Красногорск, 23 июля, 2018, 13:39 — ИА Регнум. От жителей Московской области стали реже поступать жалобы на работу общественного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Мострансавто» 23 июля. Компания провела анализ обращений жителей на портале «Добродел» и выяснила, что с марта 2018 года пассажирские перевозки не входят в десятку проблем.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Автобусная остановка. Москва

Количество обращений жителей удалось сократить, в частности, благодаря обновлению подвижного состава и переходу на региональную информационно-навигационную систему (РНИС), которая в онлайн-режиме отображает выход автобусов на линии, их скорость и соблюдение маршрутов, а также работу водительского состава.

В пресс-службе отметили, что анализ динамики обращений на портал «Добродел» показал зависимость числа комментариев о нарушении графика движения от доли выполнения рейсов согласно расписанию.

«Сейчас выполнение рейсов составляет 99%. Год назад было 94%», — заявил генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Уменьшения жалоб жителей также удалось достичь с помощью оперативной реакции на обращения населения и своевременному устранению замечаний.

Отметим, данные вопросы обсуждались на выездном совещании директоров филиалов «Мострансавто» с участием руководителя организации Владислава Мурашова в подмосковной Истре.

Как сообщало ИА REGNUM, с первого октября 2018 года водителям «Мострансавто» будет увеличена гарантированная часть заработной платы.

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