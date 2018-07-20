Зарплату водителей «Мострансавто» повысили на 24% в 2018 году

Красногорск, , 14:27 — REGNUM В Подмосковье в 2018 году зарплата водителей «Мострансавто» была увеличена на 24%. Об этом заявил генеральный директор компании Владислав Мурашов на встрече с трудовыми коллективами филиалов предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании 20 июля. По словам Мурашова, также впервые с 2012 года была установлена ежегодная индексация заработной платы.

«Ведется жёсткий контроль режима труда и отдыха. Для детей сотрудников введены бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, а также льготные путёвки в подмосковный пансионат. Обновлён автопарк — его средний возраст составляет сейчас 3,8 лет», — подчеркнул он.

Мурашов пояснил, что принятые меры позволили укомплектовать водительский штат и существенно сократить кадровый дефицит, за счёт чего наладилась транспортная работа. Всего в 2018 году в «Мострансавто» поступило 1758 новых автобусов.

По словам заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Анны Кротовой, «Мострансавто» является одной из первых транспортных компаний, где внедрили Региональную информационно-навигационную систему Московской области (РНИС МО) для контроля передвижения автобусов и выполнения рейсов.

«Сейчас выполняется 99% рейсов, и это, действительно, хороший показатель. Кроме того, в автобусах очень высока доля безналичной оплаты проезда, что также является одним из важнейших направлений и весомым критерием при оценке деятельности всех перевозчиков в Московской области», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, автобусы «Мострансавто» полностью соответствуют новым правилам перевозки организованных групп детей, вступивших в силу первого июля 2018 года в России.

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