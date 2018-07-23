Краснодар, 23 июля, 2018, 10:35 — ИА Регнум. 10,4 млн тонн зерна составил валовый сбор зерновых хозяйствами Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 23 июля.

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На данный момент уборка зерновых и зернобобовых в регионе завершена: сбор урожая в этом году начался раньше, чем в других регионах.

«Непростые погодные условия не помешали нам собрать рекордный урожай зерна, превысив объем прошлого года», — прокомментировал итоги уборочных работ губернатор Вениамин Кондратьев.

Из 10,4 млн тонн зерна 9,267 млн тонн — это пшеница. Средний показатель урожайности составил 64,1 центнера с гектара, в отдельных районах уровень урожайности достигал 76 центнеров с гектара.

Добавим, что в 2017 году аграрии Кубани получили урожай в 10,364 миллиона тонн зерна при урожайности 63,3 центнера с гектара — показатель оказался рекордным и для Кубани, и для российских регионов в целом.