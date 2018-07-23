Париж, 23 июля, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Телохранитель президента Франции Эмманюэля Макрона спровоцировал скандал государственного масштаба, пишет газета Kurier 23 июля.

(сс) Craig Whitehead Телохранитель

В средствах массовой информации распространена видеозапись, сделанная 1 мая во время митинга в Париже. На ней видно, как 26-летний телохранитель Макрона Александр Беналла принимает участие в разгоне левых демонстрантов вместе с Республиканскими ротами безопасности (полицейским спецназом). На нем полицейская повязка и шлем, хотя он не является сотрудником полиции.

На видео Беналла применяет удушающий прием против человека, стоящего на коленях, бьет его по голове и швыряет на землю. Когда телохранитель заметил, что его снимают, он скрылся.

Под давлением возмущенной оппозиции парламент Франции меняет запланированную повестку. 23 июля начинается работа комитета по расследованию этого инцидента. Первым будет призван к ответу министр внутренних дел Жерар Коллон.