Благовещенск, 23 июля, 2018, 09:30 — ИА Регнум. «Большая вода» в Приамурье губит урожай и домашний скот, затапливает подворья и угрожает жилым домам. Люди выкладывают в социальные сети видео и фото своих потерь, говорят, что они напуганы, не знают, как жить дальше — вода погубила хозяйства, которые создавали не один год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Гроза

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Жительница села в Приамурье разместила в интернете видео, на котором видно, что паводок уничтожил всё хозяйство: во дворе воды по пояс, смыт огород со всеми посадками. Женщина рассказывает, что у её семьи погиб весь домашний скот:

«Мы тонем. Я даже не знаю, что делать. Мужа нет, я выйти не могу. Картошку смыло, всё смыло, ничего нет. Господи, что делать?! Полностью все труды смыло, у нас больше ничего нет. У меня утонули свиньи, 38 бройлеров. Все пропало, все сдохло. Вода прямо в дом наступает, под самую крышку», — говорит женщина.

https://www.instagram.com/p/BlfVBWeBeyo/

Сильный дождь привёл к резкому подъёму уровня воды в селе Ерковцы, вода затопила дорогу. Подтоплено два подворья, заливает огороды. На водоотведении работает техника, угрозы затопления села нет.

На помощь «тонущим» соседям пришел соседний Хабаровский край. В Приамурье 21 июля двумя бортами — Бе-200 и АН-74 — уже прибыли 50 хабаровских спасателей ДВРПСО МЧС России. Они будут оказывать помощь попавшим в беду местным жителям. Спасатели из Хабаровска прибыли со всем необходимым снаряжением — плавсредствами, аварийно-спасательным инструментом, гидрокостюмами и световыми башнями для проведения необходимых работ в темное время суток.

20 хабаровских спасателей выехали в Мазановский район, 10 поспешили на помощь жителям села Гродеково, остальные 20 пока находятся в резерве, чтобы в любую минуту быть готовыми выехать туда, где обстановка будет наиболее сложной.

В ГУ МЧС по Амурской области сообщают, что паводковая волна, которая идёт по Амуру, в настоящее время проходит вниз по течению от города Благовещенска. Для проведения превентивных мероприятий по защите населенных пунктов в Михайловский и Константиновский районы отправлены спасатели и пожарные расчёты. Спасатели помогают амурчанам везде, где есть последствия паводка: отсыпают дороги, выносят имущество из пострадавших домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Амурской области введён режим ЧС в связи с обострившейся паводковой ситуацией. Из-за резкого подъёма уровня Амура произошло ЧП на строительстве моста между Амурской областью и КНР — рухнули строительные конструкции и кран.