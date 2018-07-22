На строительстве моста через Амур рухнули рабочие конструкции с краном

Благовещенск, , 10:41 — REGNUM На строительной площадке моста через реку Амур между Амурской областью России и китайской провинцией Хэйлунцзян из-за паводка на реке произошло обрушение четырёх пролетов временного рабочего моста и строительного крана. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В связи с существенным подъемом уровня воды в реке Амур строители вынуждены были произвести штатное затопление котлованов опор №6 и №7. Все строительные материалы и оборудование с указанных мест были вывезены, рабочий персонал эвакуирован.

Однако из-за подъема уровня воды выше критических отметок произошло обрушение четырех пролетов временного рабочего моста вместе с находившимся на нем строительным краном.

Убрать кран с временного моста возможности не было. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас строители принимают меры по борьбе с последствиями паводка. В русле реки работы остановлены, на береговой части работы по возведению моста продолжаются.

Напомним, что мост через реку Амур должен быть открыт к декабрю 2019 года.