Афины , 23 июля, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Афинский Акрополь будет недоступным для туристов в течение двух дней из-за установившейся жары и пыли с африканского континента, сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта Греции.

Афинский Акрополь

В соответствии с сообщением, решение о закрытии принято по действующему трудовому законодательству Греции.

Температура воздуха в Афинах в минувшее воскресенье поднималась до 38 градусов. Предполагается, что такой же температурный фон будет сохраняться в течение первой половины понедельника, поэтому туристический объект станет доступным только во второй половине дня.

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