Буэнос-Айрес, 23 июля, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Рост напряженности в торговле и геополитике является в настоящее время основным риском для мировой экономики. Об этом, как передает НТВ, говорится в итоговом коммюнике, принятом по итогам заседания в Буэнос-Айресе министров финансов входящих в «Большую двадцатку» (G20) стран и глав центральных банков.

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Кроме того, эксперты считают неравенство и слабый структурный рост также среди основных краткосрочных и среднесрочных рисков.

При этом главы центробанков и министры финансов пришли к выводу, что глобальный экономический рост продолжает соблюдать устойчивую динамику, а уровень безработицы сейчас самый низкий за последние десять лет.

Эксперты выступили за необходимость принять меры для противодействия рискам для развития экономики.

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