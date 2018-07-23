Москва, 23 июля, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Примерно 14 тысяч заключенных в России после смягчения наказания смогут оказаться на свободе, а всего пересмотр сроков коснется 100 тысяч лиц, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко в интервью «Московскому комсомольцу».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Такие изменения стали возможными после вступления в силу закона, по которому один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии или к двум дням в колонии-поселении.

«Непосредственно же освобождению подлежит, по нашим предварительным подсчетам, около 14 тыс. человек», — сказал Максименко.

Он пояснил, что освобождение произойдет не одномоментно, а в соответствии с судебной процедурой, которую могут инициировать сам заключенный либо представители исправительного учреждения, подав соответствующее ходатайство. Кроме того, пересмотр сроков не коснется тех, кто отбывает наказание по особо тяжким статьям УК РФ.