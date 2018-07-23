Гавана, 23 июля, 2018, 07:28 — ИА Регнум. 22 июля Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила проект новой Конституции, сообщает агентство Prensa Latina.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в шляпе

Новая Конституция включает в себя 224 статьи и преамбулу. В ней ратифицируется социалистический характер государства и предполагаются изменения в его структуре, в том числе создание должностей президента, вице-президента Республики и премьер-министра вместо имеющихся сегодня председателя Государственного совета и его заместителя и главы Совета министров.

В новой Конституции будут расширены права населения и признаны различные виды собственности: социалистическая, смешанная и частная. Жители Кубы будут опрошены по вопросу принятия нового проекта с 13 августа по 15 ноября, после чего текст вернется в парламент. Окончательный вариант Конституции будет вынесен на референдум.

В настоящее время Куба живет по Конституции, принятой в 1976 году. В 2002 году в нее внесено уточнение о том, что социалистический строй государства является неизменным и безвозвратным.