Пекин, 22 июля, 2018, 14:32 — ИА Регнум. В Китае в связи с наступлением сезона паводков на проектную мощность выведен крупнейший в мире гидроузел «Санься» («Три ущелья»), представляющий собой каскад ГЭС, расположенных в провинции Хубэй в среднем течении реки Янцзы, сообщает 21 июля Синьхуа.

Le Grand Portage ГЭС «Три ущелья»

На каскаде установлены 32 крупногабаритных энергоблока мощностью по 700 тыс. кВт и два генератора по 50 тыс. кВт. Совокупная выработка электроэнергии в день составляет 540 кВт/ч; установленная мощность — 22,5 тыс. МВт (для сравнения: мощность второй в мире ГЭС «Итайпу», расположенной в Южной Америке на границе Бразилии и Парагвая, составляет лишь 14 тыс. МВт).

Плотина ГЭС имеет длину свыше 2,3 км и высоту более 180 м от скального основания. Ее строительство началось в декабре 1994 года, а в эксплуатацию гидроузел был сдан 4 июля 2012 года.

Отмечается, что с начала июля в верховьях Янцзы выпало рекордное количество осадков, превысившее показатели за аналогичные периоды всех прошлых лет. Приток воды в водохранилище достигает почти 30 тыс. кубометров в секунду, а сброс ненамного превышает цифру в 30 тыс.