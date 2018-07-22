Тегеран, 22 июля, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заявил, что президенту США Дональду Трампу не следует «играть с огнём». Об этом сегодня, 22 июля, сообщает агентство Tashim.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Не играйте с огнём, потому что вы пожалеете об этом. Вы не можете спровоцировать иранскую нацию против безопасности и интересов Ирана», — сказал Рухани.

Он подчеркнул, что власти США должны хорошо понимать, что мир с Ираном является ключом для общего мира, а война с Исламской республики станет «ключом к войнам».

Любая внешняя угроза делать Иран более единым и этом поможет помешать любым планам США.

Напомним, что Трамп ещё в период своей предвыборной кампании заявлял, что США следует враждебно относиться к Ирану. Придя в Белый дом Трамп полностью сменил вектор американской политики в отношении Ирана и заявил о возобновлении санкций.