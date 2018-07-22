Луганск, 22 июля, 2018, 07:45 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике за минувшие сутки зафиксирован один обстрел со стороны ВСУ. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на данные оборонного ведомства ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что обстрел позиции войск ЛНР был произведен украинскими боевиками в районе села Лозовое. Обстрел производился с помощью ручного противотанкового гранатомёта РПГ.

Ранее в Донецкой Народной Республике сообщили, что украинские боевики за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня.

Напомним, что в формально в Донбассе действует так называемое «хлебное перемирие», однако украинская сторона его не соблюдает и проводит регулярные обстрелы.