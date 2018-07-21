Москва, 21 июля, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Первый зампред правительства России Антон Силуанов включён в состав оргкомитета по подготовке ЭКСПО-2025. Такое распоряжение подписал председатель правительства страны Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Также он назначен председателем оргкомитета.

Ранее этот пост занимал Аркадий Дворкович. На момент назначения, 2 октября 2017 года, он занимал пост зампреда правительства страны.

Напомним, на всемирную универсальную выставку ЭКСПО от Российской Федерации снова, как и в 2012 году, заявлен Екатеринбург. Напомним, борьба за ЭКСПО 2020 года для города и страны прошла неудачно, уступили Дубаю.

В 2017 году было решено заявиться уже на ЭКСПО-2025. И уже в ноябре станет понятно, были ли труды на пользу. Своё решающее слово скажут участники ассамблеи Международного бюро выставок.