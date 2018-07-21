Екатеринбург, 21 июля, 2018, 20:33 — ИА Регнум. В Свердловской области вечером 21 июля ДТП унесло жизни пятерых человек. Среди погибших есть и дети, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

66.mchs.gov.ru На месте ДТП

Авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург. «Фольксваген Поло», которым управляла женщина, пошёл на обгон фуры «Вольво». И женщина-водитель увидела, что по встречной полосе едет «Лексус». Она пыталась вернуться на свою полосу, однако врезалась в фуру. Её машину занесло.

В итоге водитель и четыре пассажира машины погибли.