Любек, Германия, 21 июля, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Прокуратура немецкого города Любек предъявила официальные обвинения подозреваемому в нападении на пассажиров автобуса 20 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Maarten Van Damme Нападение с ножом

Как уточняется, мужчине предъявлены обвинения в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений, а также попытке поджога.

Напомним, накануне в Любеке 17 человек пострадали в автобусе в результате нападения мужчины, вооружённого ножом. Сообщалось, что злоумышленник также бросил на пол рюкзак, из которого повалил дым. В полиции считают, что мужчина таким образом пытался устроить поджог.

По подозрению в совершении нападения был задержан 34-летний гражданин Германии, являющийся выходцем из Ирана. По заявлению правоохранителей, произошедшее не связано с терроризмом. Как было отмечено, подозреваемый не является приверженцем каких-либо радикальных взглядов. В то же время мотивы его действий до сих пор остаются неизвестны.