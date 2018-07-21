Мадрид, 21 июля, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Народная партия Испании выбрала себе нового лидера. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает EFE.

PP Comunidad de Madrid Пабло Касадо

Сегодня прошел съезд Народной партии Испании, на котором выбирался её новый лидер. После подсчета голосов победу одержал депутат Пабло Касадо. За него проголосовали 1701 делегат съезда (57%).

Основным конкурентом Касадо была «правая рука» бывшего лидера Народной партии и бывшего премьер-министра Мариано Рахоя — Сорайя Саэнс де Сантамария. Однако за нее свои голоса отдали только 1250 делегатов.

Напомним, что кризис в Каталонии пошатнул политические позиции Народной партии и сформированного ей правительства во главе с Мариано Рахоем. Стоит отметить, что утихомирить Каталонию Рахой посылал как раз-таки свою ставленницу — Сорайю Саэнс де Сантамарию, но значительных успехов она на этом поприще не добилась.

Затем разгорелся коррупционный скандал и правительству Рахоя был вынесен вотум недоверия, после чего к власти без досрочных выборов пришли социалисты во главе с Педро Санчесом.

Де Сантамария рассматривалась Рахоем, как преемница, однако Народная партия решила иначе.