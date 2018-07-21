Санкт-Петербург, 21 июля, 2018, 14:54 — ИА Регнум. IV музыкальный фестиваль «Скрипка на Невском» открылся в Санкт-Петербурге, сообщает 21 июля телеканал «Санкт-Петербург».

Иван Куликов. Натюрморт со скрипкой. 1890

Фестиваль открылся на Площади Искусств. В программе концерта — музыка Моцарта и Штрауса.

До конца месяца организаторами запланирована масштабная музыкальная программа, в которой будет представлена скрипичная музыка разных эпох, авторов и стран. В этом году фестиваль приурочен к 300-летию Невского проспекта.

В мероприятии примут участие Петербургский симфонический оркестр и оркестр «Таврический». Также приглашены музыканты Creato Project, занимающиеся популяризацией классической музыки, и солисты: Дмитрий Стопичев, Алла Островская, Любовь Стекольщикова, Елизавета Глазунова, Андрей Решетник, Наталья Эрте, Элина Друх, Ремолино, Лина Колесник, — все они лауреаты международных конкурсов и постоянные участники проекта.

Всего в проект в этом году включены 44 концерта скрипичной музыки.

Концерты пройдут 21, 28 и 29 июля с 12 до 21 часа, а также 4 августа.

Вход на все концерты свободный.

Напомним, что проекту «Скрипка на Невском» уже четыре года. Фестиваль проводится летом на нескольких площадках города, в том числе на передвижных. В рамках мероприятия слушатели могут наслаждаться произведениями известных композиторов, а также джазовыми импровизациями. Проект уже снискал популярность среди жителей и гостей Санкт-Петербурга.