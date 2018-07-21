Великий Новгород, 21 июля, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Самый протяжённый мост на новой платной высокоскоростной магистрали М-11 (Москва — Санкт-Петербург), расположенный на 539 км трассы в Новгородском районе Новгородской области, назвали в честь композитора, пианиста и дирижёра Сергея Рахманинова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области со ссылкой на данные государственной компании «Российские автомобильные дороги», официальное название объекта — «мост композитора Рахманинова».

Russianhighways.ru Магистраль М-11 (Москва — Санкт-Петербург)

"Это значит, что любой человек, который поедет по трассе М-11 и на своем навигаторе увидит, что это мост имени Рахманинова — задумается о том, что делал Рахманинов в Новгородской области. Может быть, захочет посетить какие-либо места, связанные с великим композитором. Это, безусловно, повышает нашу туристическую привлекательность», — прокомментировал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В 2017 году он обращался с такой инициативой — присваивать мостам в Новгородской области имена известных людей — в ходе встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

По информации ГК «Автодор», дорожные знаки с наименованием моста будут установлены через месяц.

В районе моста будет создана многофункциональная зона с выходом к усадьбе Онег, где Сергей Рахманинов провёл детские годы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородские власти заявляют о планах возрождения усадебного парка и самой усадьбы — с привлечением частных инвесторов. В настоящее время, по словам Андрея Никитина, своей задачей правительство региона видит оформление имению статуса достопримечательного места.

Напомним, шестой участок новой скоростной автомобильной дороги М-11 (Москва — Санкт-Петербург), большая часть которого проходит по Новгородской области, был открыт для проезда 7 июня 2018 года. На этом участке трассы построено более сотни мостовых переходов, в том числе один из самых протяжённых, через реку Волхов в Новгородском районе. Длина моста составляет 740 метров.

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