Москва, 21 июля, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Фестиваль короткометражного кино Outdoor Film Festival носит статус всемирного. В пятом международном кинофоруме принимает участие более 1000 городов. В России в акции будет задействовано 2500 бесплатных площадок. Собраться с друзьями посмотреть фильмы можно до 15 сентября.

(сс) sam bloom С телефоном

Самое интересное в этом фестивале — это система определения успеха той или иной кинематографической работы. После окончания сеанса зрители просто включают свои телефоны и поднимают с ними руку: специальная аппаратура фиксирует общий уровень света и таким образом определяет тройку победителей. Затем результаты со всех площадок суммируются и выявляется окончательный победитель.

В этом году в основной программе всего 9 кинолент. Они прошли жесточайший отбор из 700 присланных работ.