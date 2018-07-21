Вашингтон, 21 июля, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Российская компания, производящая алюминий — «Русал» может быть исключена из американского черного списка. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает Reuters со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Чиновник не стал вдаваться в детали, а лишь заявил, что вывод «Русала» из-под действия американских санкций возможен, если будет найдено приемлемое решение. Мнучин также подчеркнул, что американские власти не ставят целью убрать «Русал» из бизнеса.

Напомним, что «Русал» вместе с другими компаниями российского бизнесмена Олега Дерипаски попал под американские санкции. Американский минфин уже заявлял, что одним из условий снятия санкций с «Русала» может стать снижение доли Дерипаски в активах этой компании.

По данным российских СМИ, «Русал» направил свои предложения в американский минфин по снятию санкций.