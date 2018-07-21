Москва, 21 июля, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России рассчитала, что затраты российских операторов мобильной связи на выполнение требований по хранению данных в рамках так называемого закона Яровой, могут привести к росту тарифов на услуги связи примерно на 10%. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает Reuters со ссылкой на Уральскую ассоциацию операторов связи (УралАОС).

(сс) rawpixel С телефоном в руках

По данным агентства, УралАОС направила запрос в Министерство связи и массовых коммуникаций России по вопросу возможного роста тарифов в связи с выполнением требований «закона Яровой» о хранении больших массивов данных.

Минкомсвязи направило ответное письмо в УралАОС, в котором, в частности, приводятся расчеты ФСБ о том, что выполнение требований «закона Яровой» может привести к росту тарифов на услуги связи на 10%.

При этом президент УралАОС Леонид Блинов с этими расчетами не согласен. Известно, что доходы от оказания услуг связи в России за 2017 года составляют 1,74 трлн рублей. На мобильную связь и интернет пришлось около 1,1 трлн рублей. Рост тарифов на 10% соответствует примерно 110 млрд рублей.

Блинов считает, что этой суммы категорически недостаточно на покрытие расходов по созданию инфраструктуры хранения больших массивов данных и обеспечения защиты этой информации. Блинов уверен, что для компенсации затрат тарифы на связь должны увеличиться в два раза.

Напомним, что с 1 июля вступили в силу положения «закона Яровой», которые требуют от операторов мобильной связи и онлайн-сервисов хранить разговоры и переписку пользователей. Этот закон получил в обществе название по фамилии его автора — депутата Государственной думы Ирины Яровой («Единая Россия»).