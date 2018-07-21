Москва, 21 июля, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации опубликовало информацию о переносе выходных дней в 2019 году в связи с праздниками. Проект постановления был размещен накануне, 20 июля, на официальном интернет портале правовой информации.

Борис Кустодиев. Зима. 1916

Согласно этому проекту, выходные 5 и 6 января предлагается перенести на 2 и 3 мая. Выходной день 23 февраля предлагается перенести на 10 мая.

Таким образом, «новогодние каникулы» российских граждан в 2019 году продлятся с 30 декабря по 8 января. Также граждане будут отдыхать с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта.

В начале мая граждане смогут отдохнуть с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

Также нерабочими днями будут 12 июня и 2, 3, 4 ноября.

Минтруда предлагает общественности обсудить проект этого постановления.