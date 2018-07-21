Киев, 21 июля, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Предложение президента России Владимира Путина о проведении референдума в Донбассе является попыткой «отрепетировать развал Украины». Об этом заявил 20 июля министр иностранных дел Павел Климкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам главы МИД Украины, России «не нужен ни Донбасс, ни его жители». Предложение о референдуме будет использовано в качестве «репетиции», с помощью которой «кремлёвский режим» постарается «развалить Украину», отметил Климкин.

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Напомним, накануне агентство Bloomberg сообщило, что Владимир Путин предложил американскому президенту Дональду Трампу провести референдум в Донбассе для урегулирования конфликта на востоке Украины.

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