Белый дом не поддерживает инициативу о референдуме в Донбассе

Вашингтон, , 22:49 — REGNUM В администрации президента США не поддерживают предложение о проведении в Донбассе референдума о статусе неподконтрольных Киеву территорий. Об этом 20 июля заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррет Маркис.

«Организация так называемого референдума в неподконтрольной правительству части Украины не была бы легитимной», — приводит его слова агентство Reuters.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки предложил ему рассмотреть вопрос об организации референдума в Донецкой и Луганской народных республиках. По информации издания, о своём предложении сам Владимир Путин рассказал на закрытом совещании с послами в МИД России.

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