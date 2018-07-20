Москва, 20 июля, 2018, 23:54 — ИА Регнум. Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) сегодня, 20 июля, признала правоту Российской Федерации в споре с Украиной относительно применения Киевом антидемпинговых мер против нитрата аммония (удобрение) российского производства. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития России.

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Напомним, что разбирательство в ВТО относительно украинских санкций Россия начала в 2015 году.

«Третейская группа признала большинство российских претензий обоснованными, усмотрев в действиях украинской стороны нарушения норм ВТО», — сказано в сообщении МЭР.

Данное решение третейской группы стало первой победой России в споре с Украиной в рамках ВТО.