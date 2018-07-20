Тель-Авив, Израиль, 20 июля, 2018, 21:24 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля провела масштабную серию атак против объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба израильской армии.

U.S. Air Force ВВС Израиля

«Самолёты ВВС Израиля недавно провели широкомасштабную атаку на военные цели ХАМАС по всему сектору Газа», — сказано в сообщении.

Уточняется, что атака произведена на фоне «серьезного инцидента со стрельбой в адрес войск Израиля», который якобы произошел сегодня в южной части сектора Газа.

Какие именно цели ХАМАС подверглись атаке, не сообщается. Информация о жертвах пока не поступала.