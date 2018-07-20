Бишкек, 20 июля, 2018, 20:39 — ИА Регнум. В рамках госпрограммы «Доступное жилье — 2015−2020» ипотечные кредиты получили 3 258 граждан Киргизии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе государственной ипотечной компании.

Journeys On Quest Киргизия

По состоянию 17 июля 2018 года объем ипотечных займов уже перевалил за 3,5 млрд сомов (свыше 3,24 млрд рублей).

По количеству ипотечных кредитов лидируют столица Киргизии — 988 займов и в городе Ош — 454 займов. Затем следуют Ошская область — 454 кредита, Чуйская область — 429 и Иссык-Кульская область — 245. Меньше всего в ипотеке оказались заинтересованы жители Нарынской области — 130 займов, Таласской области — 55 и Баткенской области — 54.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2015 года правительство Киргизии учредило госипотечную компанию для того, чтобы работники бюджетной сферы и госслужащие получили возможность брать кредиты на приобретение или строительство жилья на условиях более выгодных, чем в коммерческих банках и иных финансовых организациях.

Сейчас ставки по госипотеке составляют от 8% до 12% годовых.

Отметим, что одним из партнеров государственной ипотечной компании Киргизии стал Российско-киргизский Фонд развития.