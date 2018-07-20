Москва, 20 июля, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала представителей Организации Объединённых Наций, Совета Европы и других международных организаций побудить власти США немедленно освободить арестованную в Вашингтоне гражданку России Марию Бутину. Соответствующее обращение опубликовано сегодня, 20 июля, на официальном сайте омбудсмена.

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Москалькова указывает, что преследование Бутиной в США является прямым и очевидным нарушением прав на свободу мнения и на его выражение. Также власти США грубо нарушили право Бутиной на справедливое судебное разбирательство.

Омбудсмен призывает верховного комиссара ООН по правам человека, комиссара Совета Европы по правам человека, представителей международных организаций четко высказать свои позиции о недопустимости уголовного преследования американскими властями граждан за их намерения вести общественную деятельность, не несущую никаких угрозу обществу.

Кроме того, Москалькова предлагает ООН, Совету Европы и международным общественным организациям побудить власти США немедленно освободить гражданку России Марию Бутину.