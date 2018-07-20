Киев, 20 июля, 2018, 19:48 — ИА Регнум. России не удастся повторить в Донбассе крымский сценарий, поскольку этого не позволят США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко 20 июля в эфире телеканала «112.ua».

СВ ДНР ИА Красная весна Флаги ДНР на митинге в Донецке. 2016

По мнению дипломата, президент США Дональд Трамп, столкнувшись со шквалом критики внутри США, не сможет отстоять перед конгрессом идею президента РФ Владимира Путина о проведении референдума в Донбассе. В любом случае данное решение будет заблокировано американским конгрессом.

«Но то, что идет поиск решения проблемы на Донбассе за счет Украины, — это очевидно», — подытожил Грищенко.

Напомним, по информации американского издания Bloomberg, президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру провести референдум о статусе Донецкой и Луганской народных республик.

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