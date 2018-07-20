Тель-Авив, Израиль, 20 июля, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба израильского военного ведомства.

Минобороны России Сергей Шойгу

По данным израильского минобороны, Либерман и Шойгу договорились о более тесной координации между Армией обороны Израиля и российскими Вооружёнными силами, дислоцированными в Сирийской Арабской Республике, а также о продолжении диалога на различных уровнях в ближайшие дни.

Отдельно министры обороны двух стран обсудили ситуацию на Голанских высотах.

Напомним, ранее состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.